Η δικαστική αρχή της Θεσσαλονίκης κλήθηκε να αντιμετωπίσει την επικίνδυνη συμπεριφορά ενός άνδρα, ο οποίος αρνούνταν να αποδεχθεί την απόφαση της συζύγου του να πάρουν διαζύγιο. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Παράλληλα, το δικαστήριο του επέβαλε την υποχρέωση να αποχωρήσει από την κοινή εστία, να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από το θύμα και να απέχει από κάθε είδος επικοινωνίας μαζί της, με την προειδοποίηση ότι τυχόν παραβίαση των όρων θα οδηγήσει στην άμεση φυλάκισή του.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη όταν η γυναίκα, σε κατάσταση πανικού, κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας προστασία και τη χορήγηση της εφαρμογής «panic button».

Όπως κατέθεσε, ο σύζυγός της την παρενοχλούσε συστηματικά, την ακολούθησε μέσα στο σπίτι παραβιάζοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά της παρά τη ρητή άρνησή της, ενώ στη συνέχεια εκτόξευσε αόριστες απειλές για τη ζωή της και τη δική του.

«Εδώ και έναν μήνα προσπαθώ να χωρίσουμε, καθώς τον φοβάμαι. Προχθές γύρισα από τη δουλειά και του το ανακοίνωσα, ενώ του είπα ότι δε θα ήθελα να το συζητήσουμε περισσότερο. Άρχισε να με τραβάει από τα χέρια και να με βρίζει. Κατέβηκα στην κουζίνα για να πιω νερό, με ακολουθούσε, μου κατέβασε το παντελόνι και κόλλησε επάνω μου. Του έλεγα ότι δεν ήθελα και συνέχισε. Το έκανε δύο φορές. Προσπαθούσα να φύγω γιατί ασφυκτιούσα», κατέθεσε η γυναίκα στο δικαστήριο.

Τότε, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η γυναίκα, ο άνδρας την απείλησε λέγοντάς της: «Θα δεις τι θα πάθεις και ποιο θα είναι το τέλος». Αυτή ήταν η τελευταία φράση που άκουσε πριν αποχωρήσει από το σπίτι, καλέσει τον γιο της στο τηλέφωνο και μεταβεί στην αστυνομία.

«Δεν αντέχω άλλο, δεν νιώθω καμία ασφάλεια στο σπίτι μου. Ένιωσα τρόμο για όλα, δεν ήξερα τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να φτάσει», πρόσθεση η γυναίκα.

Η απολογία του άνδρα

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι οι πράξεις του παρεξηγήθηκαν, αποδίδοντας την ανάρμοστη συμπεριφορά του στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να μεταπείσει τη σύζυγό του μετά από 23 χρόνια γάμου.

«Ποτέ δεν έχω σηκώσει χέρι επάνω της. Είναι υπερβολικά όλα αυτά που άκουσα, δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα να φοβάται. Όταν είπα αυτή τη φράση δεν εννοούσα ότι θα έκανα κακό σε κανέναν, μόνο σε εμένα. Είμαι γονατιστός μπροστά της τόσες ημέρες και την παρακαλώ να μη χωρίσουμε, αυτό είναι που δεν αντέχει».

«Έχω αντιληφθεί ότι η σύζυγός μου ανέβαζε στο Facebook φωτογραφίες στις οποίες ήταν ντυμένη και περιποιημένη, ενώ μαζί μου δεν ήθελε να βγαίνει έξω, ούτε να βλέπει τηλεόραση. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς 23 χρόνια κάνω τα πάντα στο σπίτι και έξω και τι δικαίωμα έχω δώσει για να με φοβάται. Προχθές την ακολουθούσα μέσα στο σπίτι, γιατί ήθελα να είμαι κοντά της και να την βλέπω. Την άγγιξα μόνο μία φορά και όταν μου είπε ότι δεν ήθελε, σταμάτησα».

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του περί απλής παράκλησης δεν έπεισαν την έδρα, η οποία στάθμισε τον διαρκή τρόμο και την αίσθηση ασφυξίας που βίωνε το θύμα, αποφασίζοντας την επιβολή των αυστηρών περιοριστικών μέτρων.