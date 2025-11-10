Σε 6ετή κάθειρξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών καταδικάστηκε αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα από ποινική διαπραγμάτευση και εκ μέρους του αποδοχής της πράξης, ο κατηγορούμενος αστυνομικός «συμφώνησε» στην παραπάνω ποινή.

Εκτιτέα η ποινή – Επέστρεψε στη φυλακή ο αστυνομικός

Η διαπραγμάτευση, η οποία προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έγινε με τον Εισαγγελέα Εφετών και η ποινή επικυρώθηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου ο αστυνομικός παραπέμφθηκε να δικαστεί. Η συγκεκριμένη ποινή είναι εκτιτέα και υπό αυτές τις συνθήκες ο κατηγορούμενος επέστρεψε στις φυλακές.

Επισημαίνεται ότι ο ίδιος είχε συλληφθεί τον περασμένο Νοέμβριο στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, όταν εντοπίστηκαν στην κατοχή του 164 γραμμάρια κοκαΐνης. Για την ίδια υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδος, είχε συλληφθεί ένα ακόμη άτομο- ξάδελφος του αστυνομικού. Ο δεύτερος φέρεται να επικαλείται τοξικομανία και η υπόθεσή του δικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Και οι δύο είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους στον Ανακριτή.

Κ. Κ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ