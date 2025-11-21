Στη φυλακή οδηγείται, μετά την καταδίκη του σε 12ετή κάθειρξη, άνδρας, 31 ετών, που κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο 20χρονου σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στις αρχές Ιανουαρίου του 2022 σε περιοχή της Ημαθίας. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε θάνατο και σωματικές βλάβες.

Οδηγούσε με 150 χιλιόμετρα υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 31 ετών (σήμερα) κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, αναπτύσσοντας ταχύτητα 150 χλμ./ώρα σε επαρχιακό δρόμο, ενώ το αυτοκίνητο – όπως κατέθεσαν πραγματογνώμονες – ήταν τεχνικά ανασφαλές, καθώς είχε υποστεί μετατροπές προκειμένου να αυξηθεί η ιπποδύναμη κι επιπλέον διέθετε φθαρμένα ελαστικά.

Ο άτυχος 20χρονος επέβαινε στο μοιραίο αυτοκίνητο μαζί με ένα ακόμη άτομο, 21 ετών- ενώ είχε προηγηθεί βραδινή έξοδος με μεγάλη παρέα (μεσάνυχτα 5ης προς 6ης Ιανουαρίου 2022). Ο 31 ετών οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να βγει από το οδόστρωμα και να ανατραπεί σε παρακείμενο χωράφι.

Ο θάνατος του 20χρονου ήταν ακαριαίος, ενώ τόσο ο οδηγός όσο και ο 21 ετών επιβάτης υπέστησαν τραύματα και χρειάστηκαν να νοσηλευθούν σε νοσοκομείο.

«Δεν θυμάμαι τίποτα από το τροχαίο»

«Δεν θυμάμαι τίποτα από τη διαδρομή και το τροχαίο [… ] Μπορεί να βγήκε κάποιο ζώο στο δρόμο» είπε ο κατηγορούμενος οδηγός στην απολογία του, αποδεχόμενος ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Εκτός από την ενοχή του, χωρίς ελαφρυντικά, οι δικαστές αποφάσισαν να μην αναστείλουν την εκτέλεση της ποινής ενόψει του Εφετείου «δείχνοντάς» του το δρόμο προς τις φυλακές.

