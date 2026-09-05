Μάχη για τη ζωή του δίνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ ένας 33χρονος οδηγός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, όταν το επιβατικό όχημα που οδηγούσε ο 33χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, κινούνταν επί της οδού 28ης Οκτωβρίου με κατεύθυνση προς το Ρετζίκι.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε με σφοδρότητα αρχικά σε δέντρο και ακολούθως σε τσιμεντένιο λούκι, προκαλώντας τον βαρύτατο τραυματισμό του οδηγού.