Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Και σύμφωνα με το πρόγραμμα, του, σήμερα το πρωί θα χοροστατήσει στη Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στη Ροτόντα.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα παραμείνει στην πόλη έως τις 2 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πόλη, θα παραστεί σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων σε ιδρύματα θρησκευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου

11:30 π.μ. Ενοριακός Ι. Ν. Παναγίας Δεξιάς – Πνευματικό Κέντρο: Πρωινό.

12:30 μ. Εγκαίνια Φοιτητικού Ξενώνα «Παναγία η Δεξιά».

13:30 μ. Γεύμα στο Orizontes Roof Garden του Electra Palace.

19:00 μ.μ. Επετειακή εκδήλωση «Αγιορειτική Εστία» στο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ».

21:00 μ.μ. Δείπνο στο Electra Palace.

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

10:30 π.μ. Επίσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

11:15 π.μ. Στρογγυλή Τράπεζα στο Μέγαρο Μουσικής: «Κοινή ιστορική και πολιτισμική εμπειρία των Βαλκανίων και σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις».

13:00 μ. Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης – Μέγαρο Μουσικής.

13:30 μ. Γεύμα στο εστιατόριο Μεγάρου Μουσικής.

18:30 μ.μ. Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου: Εναρκτήρια τελετή Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Περιοδικού «ΘΕΟΛΟΓΙΑ».

21:00 μ.μ. Δείπνο στο Mediterranean Palace Hotel (αίθουσα «ΔΙΑΣ»).

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

10:00-12:00 μ. Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες: Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» (Πυλαία) & Κολλέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» (Πεύκα).

14:00 μ. Γεύμα στο Electra Palace.

19:00 μ.μ. Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, Πανόραμα: Σύναξη μοναστικών αδελφοτήτων.

21:15 μ.μ. Δείπνο στο Ίδρυμα «’Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς».

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

12:30 μ. Ίδρυμα «’Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς»: Ιερατική Σύναξη κληρικών Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

14:00 μ. Γεύμα στον ίδιο χώρο.

19:30 μ.μ. Προσκυνηματική επίσκεψη στον Ι. Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου.

20:00 μ.μ. Συναυλία λήξης του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» στο Μέγαρο Μουσικής.

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Αναχώρηση της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και της συνοδείας του από το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Πηγή: ThessPost.gr