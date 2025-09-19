Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας από τους δυο τραυματίες της έκρηξης, που σημειώθηκε σε μάντρα με χωματουργικά εργαλεία στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Από τις 5 το απόγευμα ο 54χρονος βρίσκεται στο χειρουργικό τραπέζι, με αγγειοχειρουργούς και ορθοπεδικούς να έχουν ήδη προβεί στον ακρωτηριασμό του ενός χεριού του και να εξετάζουν αν θα ακρωτηριάσουν το πόδι του κάτω από το γόνατο, το οποίο έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Ο άτυχος άνδρας φέρει ανοιχτό κάταγμα και στο άλλο πόδι ενώ έχει υποστεί εγκαύματα στο 60% του σώματός του. Έφτασε στις 3 και 32 πρώτα λεπτά στο Ιπποκράτειο, κάνοντας 7 λεπτά από τα διόδια των Μαλγάρων χάρη στον άρτιο συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΕΠΥ, καθώς περιπολικά ακολούθησαν το ασθενοφόρο από το ιατρείο της Κοζάνης σε όλους τους νομούς ενώ στη Θεσσαλονίκη στην επιχείρηση συμμετείχαν και δικυκλιστές της ομάδας Ζ.