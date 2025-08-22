Ανησυχητική εγκληματική δράση ανηλίκων ήρθε στο φως στη Θεσσαλονίκη, με τη σύλληψη ενός 16χρονου και την ταυτοποίηση τριών ακόμη ατόμων, ηλικίας 14, 17 και 18 ετών, για μια σειρά ληστειών σε βάρος επαγγελματιών οδηγών ταξί.

Οι δράστες, από την 1η Μαρτίου έως την 6η Ιουλίου 2025, προχώρησαν σε σύσταση συμμορίας, και πραγματοποιούσαν ληστείες, με ιδιαίτερη μεθοδικότητα και βία.

Η τακτική τους περιελάμβανε την προσποίηση πελατών, καθώς αναζητούσαν διαθέσιμα ταξί σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Στη συνέχεια, ζητούσαν μεταφορά σε απομονωμένες περιοχές, περιμετρικά του οικισμού των Διαβατών, όπου η ομάδα τους είχε στήσει ενέδρα.

Κατά τη διάρκεια της κούρσας, οι δράστες έδειχναν καλή συμπεριφορά για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των οδηγών.

Την κατάλληλη στιγμή, όμως, τους αιφνιδίαζαν οι συνεργοί τους, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας απειλές και αιχμηρά αντικείμενα, άνοιγαν τις πόρτες των ταξί, προκαλώντας σύγχυση και παίρνοντας διάφορα αντικείμενα αξίας και χρηματικά ποσά από τα θύματά τους.

Στην περίπτωση αντίστασης, οι ληστές δεν δίσταζαν να καταφύγουν σε σωματική βία, ενώ υπήρξαν και επιθέσεις με πέτρες προς τους οδηγούς ταξί.

Από τις ληστείες που διαπράχθηκαν, η συμμορία κατάφερε να αποσπάσει συνολικά 1.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Η αστυνομία, μετά από ενδελεχή έρευνα, κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες και να συλλάβει τον 16χρονο, ενώ για τους υπόλοιπους αναζητούνται ακόμη τα πλήρη στοιχεία. τους.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων εις βάρος τριών κηδεμόνων των ανήλικων δραστών.