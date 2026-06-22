Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης διακομίστηκαν δύο 15χρονες κοπέλες, μετά από κατανάλωση αλκοόλ το οποίο φέρονται να αγόρασαν από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης.

Στην παρέα τους βρισκόταν και μία τρίτη ανήλικη, ενώ για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 21χρονης εργαζόμενης του καταστήματος, η οποία κατηγορείται ότι διέθεσε το αλκοολούχο ποτό στις τρεις ανήλικες.

Σε βάρος της 21χρονης συλληφθείσας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παράβαση του νόμου που απαγορεύει τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.