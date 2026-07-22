Δικογραφία σε βάρος δύο 39χρονων σχημάτισαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι δύο κατηγορούμενοι προέβησαν στην ανεξέλεγκτη απόρριψη πληθώρας ογκωδών αποβλήτων, όπως καναπέδες, ντουλάπες και σπασμένα έπιπλα, απευθείας πάνω στο πεζοδρόμιο, αφού τα απομάκρυναν από χώρο που μίσθωναν.

Η ενέργειά τους προκάλεσε εκτεταμένη ρύπανση και αισθητική υποβάθμιση της περιοχής.

Μετέτρεψαν το πεζοδρόμιο σε παράνομη χωματερή

Η έρευνα διεξήχθη από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ταυτοποίησαν τη δράση δύο 39χρονων ανδρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της 27ης Σεπτεμβρίου 2025, οι δύο άνδρες ενεργώντας από κοινού, έβγαλαν από χώρο τον οποίο μίσθωναν μεγάλο όγκο αστικών δημοτικών αποβλήτων.

Τα ογκώδη αντικείμενα περιλάμβαναν καναπέδες, παλιά έπιπλα, ντουλάπια και σπασμένα ξύλα, τα οποία εναπόθεσαν ανεξέλεγκτα πάνω στο πεζοδρόμιο.

Περιβαλλοντική ρύπανση και αισθητική υποβάθμιση

Η συγκεκριμένη ενέργεια είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη σοβαρή ρύπανση και την αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, η συσσώρευση των ογκωδών αντικειμένων κατέστησε το σημείο ακατάλληλο και επικίνδυνο για τις επιθυμητές του χρήσεις από τους διερχόμενους πολίτες.

Σε βάρος των δύο 39χρονων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για παράβαση της ειδικής Νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.