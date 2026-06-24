Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη υπήκοος Ρουμανίας, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 24χρονου Έλληνα συντρόφου της, στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη, η οποία σημειώθηκε εχθές Τρίτη 23 Ιουνίου, γύρω στις 10:00 το πρωί.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, και εις βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η επίθεση και τα όπλα του εγκλήματος

Βάσει των επίσημων στοιχείων της Αστυνομίας, το περιστατικό μέσα σε ένα διαμέρισμα ημιώροφου.

Έπειτα από έναν έντονο καβγά, η 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε στον 24χρονο χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια.

Τα συγκεκριμένα όπλα εντοπίστηκαν από τις αρχές και κατασχέθηκαν, ενώ παράλληλα έχει ήδη δοθεί εντολή για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η κατάσταση της υγείας του θύματος

Από τη διπλή επίθεση με τα μαχαίρια, ο 24χρονος υπέστη σοβαρά σωματικά τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι.

Μετά το συμβάν, ο νεαρός άνδρας διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Εκεί εισήχθη στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του, και αυτή τη στιγμή παραμένει νοσηλευόμενος.