Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης το πρωί της Κυριακής ο 50χρονος αδελφοκτόνος, που έπνιξε την αδελφή του με πλαστική σακούλα το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο δράστης δεν έχει εξηγήσει το κίνητρο πίσω από την δολοφονία, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι διαμήνυσε στις αρχές από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του ότι δεν θα μιλήσει χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

«Ένιωθα πιεσμένος»

Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ένιωθε πιεσμένος από την οικογένεια του γιατί αναγκαζόταν να αφιερώνει πολύ χρόνο στο να φροντίζει την αδελφή του, η οποία είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, πρόσφατα.

Περίοικοι λένε ότι επρόκειτο για ετεροθαλή αδέλφια από διαφορετική μητέρα και με βάση τις ίδιες αναφορές, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ η 59χρονη γυναίκα μόλις είχε επιστρέψει στο σπίτι της, έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Όπως είπε ο 50χρονος, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν μια… παρατήρηση που του έκανε η αδερφή του για ασήμαντο λόγο και τότε εκείνος πάνω στα νεύρα του άρπαξε μια πλαστική σακούλα και την τύλιξε γύρω από το λαιμό της σαν να ήταν σκοινί. Μέσα σε λίγα λεπτά η άτυχη γυναίκα ξεψύχησε στα χέρια του αδερφού της.

Αυτό διαπίστωσαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που όταν έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να επαναφέρουν το θύμα, όμως ήταν ήδη αργά και απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από τον έλεγχο που έγινε από τις Αρχές δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ο δράστης ζήτησε την παρουσία δικηγόρου προτού μιλήσει στις Αρχές για την αποτρόπαια πράξη.