Με ένα παράδοξο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Ένα πολυτελές αυτοκίνητο κινείτο με μεγάλη ταχύτητα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας, προκαλώντας μεγάλη αναταραχή.

Βίντεο με το supercar να το γκαζώνει στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης:

Παράλληλα, καταγράφηκε ένας άλλος οδηγός αγωνιστικού οχήματος να κάνει ελιγμούς και «ντριφτ» στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε παραχωρήσει άδεια σήμερα σε αυτοκίνητα – αντίκες να σταθμεύσουν για λίγες ώρες στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας, προκειμένου οι περαστικοί να μπορέσουν να τα δουν και να τα φωτογραφίσουν.

Οι εικόνες αυτές, όμως, με τα πολυτελή οχήματα να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πεζών και να διαταράσσουν την πόλη, προκάλεσαν την οργή του δημάρχου, Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος ζήτησε από τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας να κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με την Αστυνομία και θα στραφεί άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε και την αναστάτωση για την ελεεινή συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι», τονίζει ο κ. Δημαρέλος, αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η ανάρτηση του αντιδημάρχου

«Οι εικόνες της ντροπής με ασυνείδητους να επιταχύνουν με τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στο πλακόστρωτο της νέας Παραλίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.

Η άδεια που δόθηκε αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στη στάθμευση των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο σημείο και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε συμπεριφορές που μετατρέπουν τη νέα παραλία σε πίστα αγώνων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με την Αστυνομία και θα στραφεί άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε και την αναστάτωση για την ελεεινή συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι».

Πηγή: Thestival