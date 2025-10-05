Μήνυμα συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι στέλνει και αυτή την Κυριακή η Θεσσαλονίκη, με μαζική συγκέντρωση στο «Δέντρο της μνήμης», στη νέα παραλία.

Μικροί και μεγάλοι, ανάμεσά τους συγγενείς θυμάτων και μέλη Συλλόγων, συγκεντρώθηκαν στο γλυπτό – φόρο τιμής στους 57 νεκρούς των Τεμπών, ως μια κίνηση αλληλεγγύης στον πατέρα που συνεχίζει την απεργία πείνας για 21η μέρα.

Η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του αδικοχαμένου Γιώργου Παπάζογλου, μίλησε για τις λοιδορίες από στελέχη της Κυβέρνησης κατά του Πάνου Ρούτσι, λέγοντας «είναι λυπηρό το ότι η Κυβέρνηση αντί να σταθεί πάνω από αυτό το δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι, λασπολογεί, με αυτόν τον αισχρό τρόπο».

«Σήμερα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα την απεργία πείνας, προσπαθώντας να διεκδικήσει το αυτονόητο, το δικαίωμά του να μάθει από τι πέθανε το παιδί του, … πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημά του και πρέπει να ικανοποιηθεί με παρουσία δικού του πραγματογνώμονα, δικού του ιατροδικαστή, όχι μόνο της πολιτείας. Επίσης τα αποτελέσματα αυτά, όταν προκύψουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενσωματωθούν στη δικογραφία, το κατηγορητήριο της οποίας είναι ελλιπές», υπογράμμισε η κα Γκανίδου.

Πηγή: thesspost.gr