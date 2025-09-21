Πανελλαδικές διαστάσεις έχει λάβει η αλληλεγγύη προς το πρόσωπο του απεργού πείνας και πατέρα του Ντένις Ρούτσι, Πάνου, ο οποίος ζητά την εκταφή της σορού του παιδιού του.

Στη Θεσσαλονίκη συγγενείς θυμάτων συγκεντρώθηκαν στο Μνημείο για τα Τέμπη, στη Νέα Παραλία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για δικαίωση.

Δεκάδες άτομα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και έχουν κατακλύσει το πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας.

Συγγενείς θυμάτων, ανάμεσά τους και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης – σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού που σκοτώθηκε στα Τέμπη – δίνουν το «παρών», όπως και άλλοι συγγενείς, οι οποίοι έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

«Ζητάμε Δικαιοσύνη. Δεν ξεχνάμε. Δεν έχω οξυγόνο», είναι μερικά από τα μηνύματα τα οποία αναγράφονται πάνω στα πλακάτ των αλληλέγγυων, οι οποίοι εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους προς το πρόσωπο του Πάνου Ρούτσι.

Πηγή: thesspost.gr