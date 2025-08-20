Στη Θεσσαλονίκη, δύο άνδρες εντοπίστηκαν από τις αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και κατασχέθηκε από τα σπίτια τους μεγάλος αριθμός παράνομων όπλων.

Οι έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με δικαστική αρχή, έφεραν στο φως σοκαριστικά ευρήματα.

Στην πρώτη περίπτωση, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα σε τριώροφη κατοικία στην περιοχή του Δενδροποτάμου, όπου διαμένει 43χρονος άνδρας που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μια εντυπωσιακή συλλογή όπλων, όπως δίκανο, πιστόλι, καραμπίνες, σπαθί τύπου κατάνα, καθώς και 25 κινητά τηλέφωνα.

Οι αρχές εντόπισαν, επίσης, ένα καταγραφικό σύστημα παρακολούθησης που συνδεόταν με κάμερες που κατέγραφαν δημόσιους χώρους, γεγονός που αυξάνει τις ανησυχίες για πιθανή παρακολούθηση ατόμων.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 40χρονου άνδρα, ο οποίος είχε επίσης εμπλακεί σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Στο σπίτι του, κατά τη διάρκεια ελέγχου, βρέθηκαν μεταξύ άλλων αεροβόλο όπλο, μαχαίρια και φυσίγγια.