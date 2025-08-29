Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, καταγράφηκαν μέσα σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη.

Τέσσερις 14χρονοι συνελήφθησαν, μέσα σε μία ημέρα.

Το πρώτο επεισόδιο καταγγέλθηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/08), στην περιοχή της Πυλαίας.

Ένας 14χρονος ανέφερε στην Αστυνομία, ότι δέχθηκε επίθεση από τρεις συνομήλικούς του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, δεν υπήρξε τραυματισμός.

Το δεύτερο περιστατικό, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (28/08) στο Ωραιόκαστρο, όπου ένας άλλος 14χρονος φέρεται να έριξε από τα πατίνια τους, έναν 15χρονο κι έναν 12χρονο.

Οι δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν από την πτώση και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Με εντολή Εισαγγελέα, όλοι οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ εις βάρος των γονέων τους, σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.