Στην εξιχνίαση μιας σειράς ληστειών που σημειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με θύματα κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Οι αρχές ταυτοποίησαν ως δράστη έναν 26χρονο άνδρα, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ληστείας κατ’ εξακολούθηση.

Η μεθοδολογία δράσης και η λεία

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, ο κατηγορούμενος έδρασε κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2026.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, φέρεται να διέπραξε τέσσερις ληστείες, προσεγγίζοντας τα θύματά του είτε στις εισόδους είτε στο εσωτερικό πολυκατοικιών.

Κατά τη διενέργεια των επιθέσεων, ο 26χρονος χρησιμοποιούσε σωματική βία, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν εξαιρετικά σφοδρή, με αποτέλεσμα να τεθεί σε άμεσο κίνδυνο η ζωή των ηλικιωμένων γυναικών.

Η συνολική αξία των τιμαλφών που κατάφερε να αφαιρέσει υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 7.000 ευρώ.

Ο εντοπισμός και η αντίσταση κατά τη σύλληψη

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 26χρονος εντοπίστηκε χθες Τρίτη 22 Ιουνίου, το απόγευμα στην περιοχή των Συκεών από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει και πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, ασκώντας σωματική βία εναντίον των αστυνομικών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποφύγει τη σύλληψη.