Η αστυνομία Θεσσαλονίκης, έκανε σήμερα (16/11) επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός 31χρονου διαρρήκτη που διέρρηξε παγκάρι σε ξωκλήσι αρπάζοντας μικρό χρηματικό ποσό.

Ο ιερόσυλος εντοπίστηκε από τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού και τον βοηθό του, τη στιγμή που αφαιρούσε το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ από το παγκάρι.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ που κλήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρήματα που είχε αφαιρέσει, καθώς και τρία κατσαβίδια, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούσε για τη διάρρηξη.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής