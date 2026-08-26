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Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Αυγούστου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 42χρονη υπήκοος Τουρκίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.