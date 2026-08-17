Στη σύλληψη ενός 51χρονου, υπηκόου Αλβανίας προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας (17/08) στελέχη του Λιμενικού Σώματος στη Θεσσαλονίκη.

Ο 51χρονος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΠΠΑ» Περαίας να διενεργεί παράνομη υποβρύχια αλιεία οστράκων με ερασιτεχνικό σκάφος.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επιπλέον ότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση διοικητικής απέλασης.

Κατάσχεση εξοπλισμού και απόρριψη 45 κιλών οστράκων

Από τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης κινήθηκε αμέσως η προβλεπόμενη διαδικασία για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.

Παράλληλα, τα στελέχη του Λιμενικού προχώρησαν στην κατάσχεση ενός αεροσυμπιεστή, ο οποίος εντοπίστηκε εγκατεστημένος επί του σκάφους για τη διευκόλυνση της υποβρύχιας αλιείας και σαράντα πέντε (45) κιλών οστράκων (μύδια), τα οποία στη συνέχεια απορρίφθηκαν στη θάλασσα.

Εκκρεμούσε σε βάρος του απόφαση διοικητικής απέλασης

Κατά τη διάρκεια του περαιτέρω ελέγχου των στοιχείων του 51χρονου, διαπιστώθηκε ότι στερείτο αδείας διαμονής στη χώρα.

Επιπλέον, προέκυψε ότι βρισκόταν σε ισχύ σε βάρος του απόφαση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για «Διοικητική απέλαση».

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του Ν. 3386/2005 περί «Εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια».