Στη σύλληψη ενός 53χρονου, καταδικασμένου για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο. Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή της Ευκαρπίας, έπειτα από στοχευμένες αναζητήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του δικαστηρίου Ρόδου, με την οποία είχε καταδικαστεί σε συνολική κάθειρξη 16 ετών για γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανηλίκου, με θύμα παιδί που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν το 2020 στην Κω. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.