Ένας 55χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 55χρονος εντοπίστηκε να κατέχει εντός αυτοκίνητου, ιδιοκτησίας εταιρείας στην οποία τυγχάνει μοναδικός διαχειριστής, ένα πιστόλι με φυσίγγιο τοποθετημένο στη θαλάμη και γεμιστήρα που περιείχε 10 φυσίγγια, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Η σύλληψή του έγινε στη διάρκεια ελέγχου αστυνομικών του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: Δ.Κ.