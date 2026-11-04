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Καθηγητής Λυκείου στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη μετά από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι τη χαστούκισε έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν το πρωί μέσα στο σχολικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 58χρονο γυμναστή και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έργω – εξύβριση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Την υπόθεση ανέλαβε το ΑΤ Τούμπας Τριανδρίας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης και διατάχθηκε ΕΔΕ.