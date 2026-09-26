Στη σύλληψη μιας 68χρονης γυναίκας ξένης καταγωγής, που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Η κατηγορούμενη εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού την ώρα που αφαιρούσε κοσμήματα και τιμαλφή.

Τα αφαιρεθέντα χρυσαφικά βρέθηκαν στην τσάντα της και αποδόθηκαν αμέσως στη νόμιμη κάτοχό τους, ενώ από τον έλεγχο των αρχών διαπιστώθηκε επιπλέον ότι η 68χρονη στερούνταν νόμιμων εγγράφων για τη διαμονή της στη χώρα.