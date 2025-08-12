Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη χθες, Δευτέρα 11 Αυγούστου, ένας Τούρκος υπήκοος, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς με ερυθρά αγγελία της Interpol, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε οργανωμένα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, μετά από στοχευμένη αξιοποίηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις Ελληνικές Αρχές, ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί στην Τουρκία για σοβαρές κατηγορίες, που περιλαμβάνουν το εμπόριο και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και την κατοχή τους προς προσωπική χρήση.

Η επιχείρηση για τη σύλληψή του, η οποία έγινε με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ο δράστης οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου αναμένονται οι επόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας των Αρχών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και της οργανωμένης εγκληματικότητας, με στόχο την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την ενίσχυση των νόμων κατά του εγκλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.