Στη σύλληψη ενός 51χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος καταζητείται από τις ελβετικές Αρχές για εμπλοκή στη μεταφορά τουλάχιστον 21 τόνων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη κατά την τελευταία επταετία, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του εκκρεμεί επίσημο αίτημα έκδοσης από την αρμόδια Εισαγγελία της Ελβετίας για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διακίνησης ναρκωτικών και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το κατηγορητήριο και οι διαδρομές από τον Ισημερινό

Σύμφωνα με τα επίσημα διωκτικά έγγραφα των ελβετικών διωκτικών αρχών, η δράση του συλληφθέντος εκτείνεται από το 2019:

Φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση με αντικείμενο τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην ευρωπαϊκή αγορά, διατηρώντας παράλληλα υποστηρικτικό ρόλο σε επιπλέον εγκληματικά δίκτυα διακίνησης κοκαΐνης.

Ως κύρια αφετηρία των φορτίων κοκαΐνης προσδιορίζεται ο Ισημερινός (Εκουαδόρ), απ’ όπου οργανώνονταν οι θαλάσσιες και λοιπές αποστολές προς την Ευρώπη.

Δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα για ξέπλυμα χρήματος

Πέρα από το σκέλος των ναρκωτικών ουσιών, ο 51χρονος κατηγορείται για εκτεταμένη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών, το οποίο αξιοποιούνταν ως μηχανισμός για τη διαχείριση, τη διακίνηση και τη συγκάλυψη των παράνομων χρηματικών ροών που απέφερε το διεθνές λαθρεμπόριο.

Ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξέταση του αιτήματος έκδοσής του στην Ελβετία.