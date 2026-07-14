Τρεις ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 17 ετών, φαίνεται πως βρίσκονται πίσω από 16 κλοπές δικύκλων μικρού κυβισμού που διαπράχθηκαν σε διάστημα ενός έτους, σε περιοχές των δήμων Δέλτα και Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη.

Οι νεαροί ταυτοποιήθηκαν ως μέλη συμμορίας που δρούσε από τον περσινό Μάρτιο έως τον ίδιο μήνα του τρέχοντος έτους, ενώ ο 15χρονος συνελήφθη σε οικισμό των Διαβατών, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και εγκληματική οργάνωση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο ένας εκ των τριών δεν είχε εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, όπως όφειλε.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των μητέρων τους, ηλικίας 46, 39 και 46 ετών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η μία από τις τρεις συνελήφθη και για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις, που αφορούσαν απείθεια.