Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές και οι κάτοικοι στη Θεσσαλονίκη, καθώς πυκνό τοξικό νέφος έχει καλύψει μεγάλο μέρος της πόλης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Το πρόβλημα προκλήθηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και μαίνεται. Αν και το δασικό κομμάτι έχει τεθεί υπό έλεγχο, οι φλόγες συνεχίζουν να καταστρέφουν εργοστάσια της περιοχής.

Η εικόνα μοιάζει καλύτερη στη βιοτεχνία υφασμάτων, ενώ μαίνεται ακόμη σε κτίσματα του εργοστασίου πλαστικών ειδών ανακύκλωσης, και σε χώρους του εργοστασίου επεξεργασίας λαδιού.

Πτητικά μέσα πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία. Πιο συγκεκριμένα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα κάνουν ρίψεις προκειμένου να σβήσει και η τελευταία εστία.

Στο πεδίο επιχειρούν επίσης 160 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα.

Όπως φαίνεται από φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο μαύρος καπνός έχει απλωθεί σε μια τεράστια ακτίνα που ξεπερνά τα 20 χιλιόμετρα, ενώ η έντονη και ενοχλητική οσμή καμένου πλαστικού έχει γίνει αισθητή σχεδόν σε κάθε γωνιά της συμπρωτεύουσας, από τις δυτικές συνοικίες μέχρι το κέντρο, την πλατεία Αριστοτέλους και την Καλαμαριά.

Για τις δύσκολες ώρες που πέρασε η περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας μίλησε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για μια τεράστια καταστροφή.

Όπως εξήγησε, η νύχτα σημαδεύτηκε από δεκάδες συνεχόμενες εκρήξεις μέσα στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις που τυλίχθηκαν στις φλόγες, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το τοξικό νέφος που αιωρείται πάνω από την πόλη, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να περιέχει άκρως επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Ο δήμαρχος ζήτησε την άμεση παρέμβαση ειδικών επιστημόνων προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα του αέρα και να δοθούν έγκυρες κατευθύνσεις στο κοινό, ενώ προέτρεψε όσους είναι απαραίτητο να κυκλοφορήσουν στο δρόμο να φορούν μάσκες υψηλής προστασίας.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με ερμητικά κλειστά παράθυρα και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά εάν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ιδαίτερα ευάλωτοι σε τέτοιες συνθήκες, σύμφωνα με τους ειδικούς είναι οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.

Εν τω μεταξύ οι κάτοικοι της Φιλοθέης και άλλων οικισμών που κλήθηκαν χθες μέσω μηνυμάτων του 112 να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σταδιακά επιστρέφουν βλέποντας ανακουφισμένοι πως οι περιουσίες τους έχουν σωθεί. Σημειώνεται πως μικρός αριθμός σπιτιών έχει υποστεί ζημιές, κυρίως σε αύλιους χώρους.

Επίσης, σύμφωνα με το voria.gr, η περιοχή της Φιλοθέης, καθώς και άλλες παραμένουν χωρίς ρεύμα, αφού η φωτιά έκαψε κολόνες της ΔΕΗ. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έπιασαν δουλειά με το πρώτο φως της ημέρας προκειμένου να αποκαταστήσου την ηλεκτροδότηση.