Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 13:30, σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου επί της οδού Πασσαλίδη, στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι ρίχτηκαν από την πρώτη στιγμή στη μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα.

Παράλληλα, στο συμβάν ανταποκρίθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν μία γυναίκα με εγκαύματα στα πόδια και τη διακόμισαν αμέσως στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Πηγή: thestival