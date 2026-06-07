Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 13χρονης Ραφαέλας-Αικατερίνης Α., από την περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 04/06/2026 στις 22:00 μ.μ., εξαφανίστηκε από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης, η Ραφαέλα-Αικατερίνη Α., 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 06/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ραφαέλα-Αικατερίνη Α.. έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.