Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 15χρονης Αγάπης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν ξαφνικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η ανήλικη, αγνοείται από το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου.

Η επίσημη ενεργοποίηση του μηχανισμού κοινωνικού συναγερμού Missing Alert έγινε σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Τα χαρακτηριστικά της Αγάπης

Οι αρχές και ο οργανισμός καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρατηρούν τυχόν διερχόμενους που ταιριάζουν στην περιγραφή της ανήλικης:

Σωματική Διάπλαση: Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,76 μ. και βάρος 65 κιλά.

Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,76 μ. και βάρος 65 κιλά. Χαρακτηριστικά: Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Ρουχισμός (την ημέρα της εξαφάνισης): Φορούσε μπλε τζιν παντελόνι, ροζ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, καλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας (100), αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση.