Την έδρα του Σώματος Ταχείας Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Γενικός Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη, Matt Hagengruber, όπου είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Διοικητή του σχηματισμού, Αντιστράτηγο Γρηγόριο Μπουντλιάκη.

Η επίσκεψη ήρθε να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά το άριστο κλίμα που επικρατεί στις αμυντικές σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Μακρά παράδοση στρατιωτικής σύμπλευσης

Οι δύο αξιωματούχοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τη διαχρονική πορεία της ελληνοαμερικανικής στρατιωτικής συνεργασίας, η οποία μετρά δεκαετίες κοινής δράσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει το νατοϊκό στρατηγείο της Θεσσαλονίκης (NRDC-GR) για τη διατήρηση της ισορροπίας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στην ανάγκη συνεχούς συντονισμού μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.

Ασφάλεια και σταθερότητα για τις δύο χώρες

Κοινή διαπίστωση από τη συνάντηση ήταν πως οι ισχυροί δεσμοί άμυνας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν αποτελούν απλώς μια συμμαχική δέσμευση, αλλά ένα πρακτικό εργαλείο που θωρακίζει την ασφάλεια των πολιτών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.