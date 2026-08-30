Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένας 19χρονος, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου, σε παραλία της Περαίας, όταν ο νεαρός πλησίασε μια κοπέλα, προχώρησε σε ανεπιθύμητα αγγίγματα και στη συνέχεια επέδειξε τα γεννητικά του όργανα.

Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε ήδη η σχετική δικογραφία από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.