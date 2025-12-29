Η ταχύτητα που ανέπτυξε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε και η μη συμμόρφωσή του στις εντολές των αστυνομικών, στάθηκαν η αιτία της σύλληψής του.

Ο λόγος για έναν 19χρονο που εντοπίστηκε από άνδρες της αστυνομίας, να οδηγεί κλεμμένο όχημα στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, χθες (28/12) τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την ώρα που προσπαθούσαν να του περάσουν χειροπέδες αντιστάθηκε και προσπάθησε να διαφύγει, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Το κλεμμένο όχημα παραδόθηκε στον κάτοχό του έπειτα από τον έλεγχο στοιχείων.