Αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη οδήγησε, τις πρωινές ώρες της 3ης Φεβρουαρίου 2026, στον εντοπισμό και στη σύλληψη ενός 26χρονου σε περιοχή της δυτικής πλευράς της πόλης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωρεία βαριών αδικημάτων, ανάμεσά τους βιασμό, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση, πορνογραφία ανηλίκων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και απείθεια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία, τον Οκτώβριο του 2025, ο 26χρονος είχε έρθει σε επαφή με ανήλικο μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Οι δύο φέρονται να συναντήθηκαν και ο δράστης να οδήγησε το θύμα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης, όπου προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του, καταγράφοντάς τες μάλιστα με το κινητό του τηλέφωνο χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου.

Κατά τον εντοπισμό του κατηγορούμενου, οι Αρχές επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έρευνα στην κατοικία που είχε δηλώσει ως τόπο διαμονής, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου της Δικαιοσύνης. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι είχε μετακομίσει, ενώ αρνήθηκε να γνωστοποιήσει τη νέα του διεύθυνση, γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψή του για απείθεια.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 26χρονου αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.