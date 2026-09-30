Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από πληροφορίες για την παρουσία 26χρονου Σέρβου που διώκεται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 26χρονος ενδεχομένως να συμμετείχε σε σχεδιαζόμενη ανθρωποκτονία στη χώρα μας, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις, οδηγώντας στην προσαγωγή τεσσάρων ατόμων σε γνωστό καφέ της πόλης.

Ο 26χρονος συλληφθείς και η διαμονή του στη Θεσσαλονίκη

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι τα τέσσερα άτομα είχαν φτάσει και διέμεναν στη Θεσσαλονίκη από τις 26 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία της πλήρους ταυτοποίησης του 26χρονου, βρίσκεται σε εξέλιξη, σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία των ελληνικών και των σερβικών Αρχών.

Σε βάρος του 26χρονου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για υπόθεση ληστείας. Παράλληλα, οι αρχές της Σερβίας έχουν συνδέσει το όνομά του και με άλλες εγκληματικές πράξεις στο παρελθόν.

Οι προσαχθέντες εξετάζονται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης.