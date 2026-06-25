Δικογραφία σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σε βάρος μιας 28χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιόν τους, παιδική πορνογραφία και παράβαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής προανάκρισης, η δράση της 28χρονης εξελίχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Κατά το διάστημα αυτό, η κατηγορούμενη σύναψε σχέση με μια ανήλικη κοπέλα, η οποία δεν είχε συμπληρώσει ακόμη το 15ο έτος της ηλικίας της.

Αφού παραπλάνησε την ανήλικη κρύβοντας και αλλοιώνοντας τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς της, προχωρούσε σε γενετήσιες πράξεις μαζί της μέσα σε κατοικία όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου.

Επιπλέον, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η 28χρονη χρησιμοποιούσε διαδικτυακές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για την παραγωγή και διακίνηση παράνομου υλικού.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής οπτικοακουστικών μηνυμάτων με την ανήλικη, η κατηγορούμενη παρήγαγε, απέστελλε, αποδεχόταν και είχε στην κατοχή της υλικό παιδικής πορνογραφίας.