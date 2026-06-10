Συνελήφθη από τις Ελληνικές Αστυνομικές αρχές 30χρονος Ρουμάνος με τη κατηγορία της παράνομης μεταφοράς τριών μεταναστών προς το εσωτερικό της χώρας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χθες το βράδυ στη παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας.

Αστυνομικοί της διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης αφού ακινητοποίησαν για έλεγχο το όχημα το οποίο οδηγούσε ο 30χρονος, εντόπισαν στις πίσω θέσεις του οχήματος τρείς μετανάστες, από το Ιράν και το Ιράκ, οι οποίοι δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα διαμονής στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι τρεις άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν και συνελήφθησαν μετά από πεζή καταδίωξη.

Από την έρευνα των αρχών προκύπτει ότι είχαν παραληφθεί το μεσημέρι της ίδιας μέρας από περιοχή κοντα στο ποταμό Έβρο και σύμφωνα με δική τους δήλωση είχαν καταβάλλει 5.000 ευρώ ο καθένας σε ανθρώπους που δεν γνώριζαν με σκοπό να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, την Ελβετία.

Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία ενώ έγινε και κατάσχεση του οχήματός του, ενός κινητού τηλεφώνου καθώς και χρηματικού ποσού που βρέθηκε στη κατοχή του.