Από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη 32χρονος, ο οποίος κατηγορείται για σωματική βλάβη, απείθεια και άσκηση βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ειδικών ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, ο δράστης επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια σε Αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον, ενώ συνέχισε την επίθεση ακόμη και όταν ο Αστυνομικός είχε πέσει στο έδαφος.

Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, προέβαλε σθεναρή αντίσταση, με αποτέλεσμα οι Αστυνομικοί να κάνουν χρήση της απολύτως αναγκαίας βίας για να τον δεσμεύσουν και να τον συλλάβουν.

Ο τραυματισμένος Αστυνομικός μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο άνδρας που συνελήφθη οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.