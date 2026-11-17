Στη σύλληψη δύο υπηκόων Γεωργίας, ηλικίας 35 και 52 ετών, εκ των οποίων ο πρώτος δραπέτης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταδίωξη.

Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, -όπως γράφει το Thestival – όταν αστυνομικός του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, αναγνώρισε τον 35χρονο οδηγό Ι.Χ. ως τον άνδρα που είχε διαφύγει τον Ιούνιο του 2025, μετά την προσαγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

αστυνομικός ενημέρωσε άμεσα το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί έκαναν σήματα με σειρήνες και φάρους προκειμένου να σταματήσει το όχημα, ωστόσο ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στη συνέχεια, οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν να διαφύγουν με τα πόδια, κινούμενοι προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ακινητοποιήθηκαν, ωστόσο, από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν, παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Από την έρευνα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ κατασχέθηκαν 725 τουρκικές λίρες, 55 ευρώ και 5 δολάρια.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με ποινή φυλάκισης 8 ετών και 6 μηνών για διακεκριμένη κλοπή και σύσταση συμμορίας. Παράλληλα, δεν διέθετε ταξιδιωτικά ή άλλα έγγραφα που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Επιπλέον, από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε διάρρηξη κατοικίας που είχε σημειωθεί σε προγενέστερο χρόνο. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απόδραση κρατουμένου, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και κλοπή κατά συναυτουργία.