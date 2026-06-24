Στη σύλληψη μιας 37χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι έθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη της, καθώς η ίδια βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το συμβάν σημειώθηκε χθες Τρίτη 23 Ιουνίου, λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ, στην περιοχή της Νεάπολης.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν τη μητέρα να κάθεται στο πεζοδρόμιο έχοντας δίπλα της το 8χρονο κορίτσι της.

Όπως διαπιστώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., η 37χρονη βρισκόταν σε κατάσταση εμφανούς ζάλης, η οποία οφειλόταν στη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ.

Μετά τον έλεγχο, η γυναίκα συνελήφθη και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.