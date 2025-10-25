Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Αστυνομικοί του Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας συνέλαβαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναν 42χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε τη στιγμή που πετούσε τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα που δεν του ανήκαν.

Από την έρευνα των αρχών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι ο άνδρας είχε προηγουμένως διαρρήξει σταθμευμένο αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης, απ’ όπου αφαίρεσε τα έγγραφα, τις κάρτες και έναν φορητό υπολογιστή, πριν επιχειρήσει να ξεφορτωθεί τα κλοπιμαία.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ