Στη σύλληψη ενός 44χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, μετά από στοχευμένο έλεγχο στο όχημα που οδηγούσε, κατά τον οποίο αποκαλύφθηκε πλήθος παράνομων ευρημάτων και υπηρεσιακού εξοπλισμού.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης, δύο στρατιωτικές πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και τρεις άδειες κυκλοφορίας που φέρονται να είναι γερμανικών αρχών.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν ένας μακρόστενος φάρος οχήματος, δύο στρατιωτικά καπέλα με το ελληνικό εθνόσημο, μία συσκευή e-pass και τρία κινητά τηλέφωνα.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε ότι ο 44χρονος είχε κηρυχθεί ανυπότακτος εσωτερικού σε καιρό ειρήνης, καθώς δεν είχες καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις όπως όφειλε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τη συνέχεια της ποινικής διαδικασίας.