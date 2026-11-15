Στη σύλληψη ενός 44χρονου υπηκόου Βουλγαρίας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο κατά το οποίο φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του ιερόδουλες, ύστερα από διαπληκτισμό που είχε προηγηθεί μεταξύ εκείνων και της 26χρονης φίλης του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/11) στην οδό Γιαννιτσών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, η ένταση ξεκίνησε όταν η 26χρονη σύντροφος του 44χρονου ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τις γυναίκες που βρίσκονταν στο σημείο.

Καθώς η κατάσταση κλιμακωνόταν, ο 44χρονος φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημά του και να κινήθηκε εναντίον τους, επιχειρώντας να τις παρασύρει και να τις τραυματίσει. Μετά την ενημέρωση των αρχών, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 44χρονο, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες.