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Στη σύλληψη μιας 46χρονης γυναίκας, στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν τις μεσημβρινές ώρες χθες Τετάρτη (05/08) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η γυναίκα κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Μετά από έρευνα των Αρχών και αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν, αφού είχε προηγηθεί κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων εξακριβώθηκε η εγκληματική δραστηριότητα της 46χρονης.

Από έρευνα που ακολούθησε στην οικία της, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν 910 γραμμάρια ηρωίνης, λόγος για τον οποίο και συνελήφθη.

Η συλληφθείσα, η οποία έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.