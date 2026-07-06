Ένα σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος μιας νεαρής γυναίκας σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών που προχώρησαν στη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν μια 30χρονη γυναίκα, η οποία κινείτο πεζή σε κεντρικό σημείο της πόλης, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με τις απρόκλητες και έκνομες ενέργειες του δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος την προσέγγισε και προέβη σε πράξεις που προσέβαλαν βάναυσα τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Η άμεση καταγγελία και η σύλληψη

Η ψύχραιμη αντίδραση του θύματος αποδείχθηκε καθοριστική. Η 30χρονη δεν δίστασε να καταγγείλει αμέσως το συμβάν στην Αστυνομία, δίνοντας την περιγραφή του άνδρα που την παρενόχλησε.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 55χρονο σε σύντομο χρονικό διάστημα και του πέρασαν χειροπέδες, μεταφέροντάς τον στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Στον εισαγγελέα ο 55χρονος

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε ήδη η προβλεπόμενη από τον νόμο δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.