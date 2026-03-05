Σε αυτοσχέδιο καταφύγιο ζώων είχε μετατρέψει τη μονοκατοικία του στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη, ένας 55χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελίες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Θέρμης, μαζί με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, πραγματοποίησαν έλεγχο, παρουσία πταισματοδίκη. Κατά την διάρκεια της αυτοψίας, διαπιστώθηκε ότι στο χώρο βρίσκονταν συνολικά 68 σκυλιά.

Σύμφωνα με τις αρχές, στον αύλειο χώρο υπήρχε μεγάλη ποσότητα περιττωμάτων, ενώ η περίφραξη ήταν σε αρκετά σημεία πρόχειρη και αυτοσχέδια. Το εσωτερικό της οικίας ήταν ακάθαρτο, με έντονη δυσοσμία, χωρίς να διασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ευζωίας για τα ζώα αλλά και για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη.

Σε βάρος του 55χρονου επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, συνολικού ύψους 68.500 ευρώ.