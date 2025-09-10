Χειροπέδες πέρασαν, το βράδυ της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί σε 55χρονο άνδρα ξένης καταγωγής, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών ότι ο 55χρονος αποτελεί μέλος διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας από το εξωτερικό, οι αστυνομικοί πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 55χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του, με σκοπό την άμεση διακίνηση σε τρίτους, εντός δύο δεμάτων, 30 συσκευασίες με συνολικά 14.910 ναρκωτικά δισκία τύπου Ecstasy, τα οποία, όπως προέκυψε, είχε εισάγει, το μεσημέρι της Τρίτης, από χώρα του εξωτερικού.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Οχτώ αποδείξεις πληρωμής διοδίων, κινητό τηλέφωνο και 200 ευρώ, ποσό πιθανόν προερχόμενο από την εμπορία ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.