Συνελήφθη 55χρονος υπήκοος Βουλγαρίας από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης, έπειτα από καταγγελία για βιασμό και απόπειρα βιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Πέμπτης ο 55χρονος φέρεται να εισέβαλε στο διαμέρισμα μιας 52χρονης γυναίκας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την πρώην σύζυγο του αδελφού του δράστη. Ο άνδρας προσπάθησε να τη βιάσει, όμως η 52χρονη κατάφερε να τον κλειδώσει μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να φτάσουν οι Αρχές στο σημείο.

Σημειώνεται ότι η 52χρονη κατήγγειλε ότι ο ίδιος άνδρας την είχε βιάσει το απόγευμα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της και την είχε απειλήσει να μην τολμήσει και πει τίποτα σε κανέναν.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Πηγή: Thestival