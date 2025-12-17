Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 48χρονος που εκδόθηκε από τις γερμανικές Αρχές, για υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά το ποσό των 29,6 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των ελληνικών Αρχών, η υπόθεση αφορά φοροδιαφυγή που διαπράχθηκε στη Γερμανία τη χρονική περίοδο 2021-2022.

Ο «εφευρετικός» άνδρας, φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές συναλλαγές και τιμολόγια για να εισπράξει επιστροφή ΦΠΑ για συναλλαγές, που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Ουσιαστικά, οι συναλλαγές ήταν ανύπαρκτες, με αποτέλεσμα την καταβολή επιστροφής ΦΠΑ από τις γερμανικές Αρχές, η οποία τελικά αποδείχθηκε πως ήταν παράνομη.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τις ελληνικές αστυνομικές Αρχές, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Γερμανίας, η οποία είχε ενεργοποιήσει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ο 48χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξεταστεί η διαδικασία παράδοσής του στις γερμανικές Αρχές. Εφόσον αποδεχτεί την παράδοση, θα εκδοθεί στη Γερμανία, όπου θα αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή και την παράνομη είσπραξη ΦΠΑ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποδεικνύει την αυστηρή συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση εργαλείων όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο επιτρέπει στους αρμόδιους φορείς να προχωρούν σε άμεσες ενέργειες για τη σύλληψη και παράδοση ατόμων που εμπλέκονται σε σοβαρά οικονομικά εγκλήματα.

Το ποσό της φοροδιαφυγής που κατηγορείται ότι διαπράχθηκε από τον 48χρονο είναι ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που καθιστά την υπόθεση σημαντική και για τις δύο χώρες, και την Ελλάδα και τη Γερμανία. Παράλληλα, η υπόθεση φέρνει ξανά στην επιφάνεια το ζήτημα των εικονικών συναλλαγών και της διασυνοριακής φοροδιαφυγής, που προκαλεί σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τα κράτη.